İki ani ölüm vakasına otopsi yapıldı

Değirmenlik’te ve Merkezi Cezaevi’nde ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden iki kişiye otopsi yapıldı.

Polis bültenine göre, Değirmenlik’te faaliyet gösteren bir şirketin lojmanında önceki gün ölü bulunan 53 yaşındaki Mehmet Çapan’ın otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Lefkoşa’da Merkezi Cezaevi’nde 19 Temmuz’da ani rahatsızlık geçiren ve önce revirde, ardından ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren hükümlü tutuklu 52 yaşındaki Hakan Oğuz’un otopsisinde ise ileri tetkik için kan ve doku örnekleri alındı.

Oğuz’un ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı; soruşturma devam ettiği kaydedildi.