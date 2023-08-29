İki kez satıldı ama korkuyla geri getirildi! Hepsinin iade nedeni aynı... “Bu tablo lanetli”

İngiltere’de bir mağazada satılan genç bir kızın resmedildiği portre sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Mağaza sahibinin tablonun iki farklı kişiye satıldıktan sonra ikisinin de aynı nedenlerle iade ettiğini söylemesi üzerine resim “lanetli” olarak kabul edildi. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları hikayenin doğru olabileceğini savunurken bazıları ise tablonun değerini arttırmak için uydurulan bir hikaye olduğunu söyledi.

İngiltere’nin Sussex bölgesindeki bir mağazada satılan genç bir kızın portresinden oluşan tablo ülkede gizem yarattı. 25 sterline (yaklaşık 835 TL) satılan tablonun ilk sahibi büyük bir panik ve korku içinde tabloyu iade etti. Yeniden satılan tablo birkaç gün içinde ikinci sahibi tarafından da iade edilince dükkan sahibi bu kez “Muhtemelen lanetli. İki kez satıldı ve iki kez geri getirildi. Yeterince cesur musun?" notunu ekleyerek satışa sundu.

GÖZLERİNİN HAREKET ETTİĞİ SÖYLENİYORDU

The Sun’a konuşan dükkan sahibi Steve, “Tablonun ilk sahibi satıştan 2 gün sonra büyük bir panik ve korku içinde tabloyu geri getirdi. Gözlerinin hareket ettiğini ve tablonun kendisini rahatsız ettiğini söyledi. İkinci kadın da onu satın aldıktan kısa bir süre sonra aynı şeyleri söyleyerek iade etti. Biz de tablonun lanetli olduğunu söyleyen küçük bir not ekledik. İnsanlar artık buraya durmadan geliyor. Alabilecekleri başka lanetli eşyamız olup olmadığını sormak için arayan insanlar oldu. İlgi, portrenin ikinci alıcısının geri dönüp onu tekrar almasına neden oldu.” dedi.

ADAÇAYI DOLU BİR KUTUDA SAKLIYOR

Tabloyu ikinci kez satın alana 36 yaşındai Zoe Elliot Brown resmin ailesi üzerinde bir lanet bırakmaması için onu adaçayı dolu bir kutuda sakladığını söyleyerek, “Tabloyu eve ilk getirdiğimde köpeğim sürekli ona bakıp havladı ve yanında olmak istemedi. İlk gece birinin kapıya tıklattığını duyduk ama kimse yoktu ve bu durum üç gün boyunca devam etti. Sevgilim Ben ile yürüyüşe çıktığımız sırada fırtına vardı ve ikimiz birden büyük siyah bir figür gördük. Tabloyu iade etmek için St Leonards'a gittiğimde lastiğimde sıkışmış bir vida buldum” diye konuştu.

Tabloyu iade ettikten sonra ailesinin güvende olmadığını hissettiğini dile getiren Brown, “Ailemin ve benim güvende olmamız için tablonun kaldırılmasını istedim. Bu yüzden yeniden onu satın aldım ve eve gelip adaçayı kutusuna bıraktım” ifadelerini kullandı.

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