"İKİ TOPLUMLU FEDERASYON"

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Güney Kıbrıs Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Washington’da Doğu Akdeniz ve bölgesel iş birliği konularını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Christodoulides arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, görüşme sırasında, ABD ve Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişi yapıldığını belirten Ortagus, görüşmenin terörle mücadele, deniz ve sınır güvenliğinin korunması ile bölgesel istikrarın geliştirilmesi alanlarında taraflar arasında yapılan anlaşmanın yıl dönümü kapsamında gerçekleştiğini kaydetti.

Ortagus, görüşmede Pompeo’nun Doğu Akdeniz’deki stratejik iş birliği ve ABD’nin Güney Kıbrıs’a verdiği desteğindeki kararlılığı vurguladığını ayrıca

Güney Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde doğal kaynaklar geliştirme hakkı konusundaki uzun süredir devam eden ABD politikasını teyit ettiğini belirtti.

Ortagus, Bakan Pompeo’nun, ABD’nin, Kıbrıs’ın tüm Kıbrıslıların yararına olacak şekilde iki taraflı ve iki toplumlu bir federasyon altında birleştirme konusunda Kıbrıs liderliğindeki BM çabalarına olan desteğini sürdüreceğini vurguladığını ifade etti.