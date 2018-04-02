İKİNCİ KAT BALKONUNDAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ!

Misafirliğe gittiği evin balkonundan aşağıya düşen 36 yaşındaki Agamyrat Agalyyev hayatını kaybetti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün sabah saatlerinde, misafirliğe gittiği apartmanın ikinci katından düşen 36 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Agamyrat Agalyyev hayatını kaybetti. Yaşanan talihsiz olay polis raporlarına Ani ve gayri tabii ölüm şeklinde yansıdı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 01.04.2018 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Düzova’da sakin Türkmenistan uyruklu Agamyrat Agalyyev (E-36) misafir olarak gittiği Zet Apartmanının ikinci katında bulunan ikametgahın balkonundan, henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yaklaşık 9 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. Adı edilenin cesedi üzerinde Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin yüksekten düşmeye bağlı olarak "göğüs, kafa ve karın travması ile gelişen iç organ yaralanması ve boyun kırılması sonucu" olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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