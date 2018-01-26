İKİSİ DE ENGELLİ!

Ekim ayında Karşıyaka-Lapta arasında 2 dönümlük arazi içinde yangın çıkarıp 21 bin 130 TL zarar veren Ertan ve Ergün Karadağ isimli kardeşler 5 ay hapse mahkûm edildi

Devrim DEMİR

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün bir ilk yaşandı. Zihinsel engelli bir anneden doğan ve zekâ geriliği olan iki kardeş yargılanarak 5 ay hapse mahkûm edildi. İnsanların yönlendirilmesi ile hareket eden, küçük yaştan beri şiddet gören ve tedavi olması gerekirken kendi yaşamlarına terk edilen Ertan ve Ergün Karadağ isimli kardeşler, Ekim ayında çıkardıkları yangın sonucu dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in oluşturduğu heyetin oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu okudu.

Kararda sağlık problemleri göz önünde bulunduruldu

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, olayın olgularını anımsatarak, Karadağ kardeşlerin çıkardıkları yangın sonucu 21 bin 130 TL zarar verdiklerini anlattı.

Beyoğlu, Karadağ kardeşlerin avukatı Hüseyin Çelikli’nin savunmasında iki kardeşinde ciddi sağlık problemleri olduğunun altını çizdiğini kaydetti.

Sanıkların küçük yaştan bu yana şiddet gördüğünü ve zekâ geriliği nedeniyle toplum ve çevre ile ciddi bir uyum problemi yaşadıklarını kaydeden Beyoğlu, Karadağ kardeşlerin özel eğitim almaları gerektiğini ve bunun sağlanmadığını kaydetti.

Benzer sabıkalarının ise kararda etkili olduğunu ifade eden Beyoğlu, kardeşlerin sağlık problemlerinin de göz önünde bulundurulduğuna dikkati çekerek 5 ay hapse mahkûm ettiklerini kaydetti.

Havadis