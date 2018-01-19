İKİSİNİ DE ALLAH KORUDU!

Gazimağusada iki araç yüz yüze çarpıştı, Gül Öngün ile Havva Erişen Tuğçe isimli sürücüler hafif yaralandı.

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Salamis yolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Gül Öngün ile Havva Erişen Tuğçe isimli sürücüler hafif yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre kaza saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki FS 778 plakalı araç ile sağ şeritten sol şeride dikkatsiz bir şekilde geçen sürücü Gül Öngün, o esnada sol şeritte seyretmekte olan Havva Erişen Tuğçe yönetimindeki NC 298 plakalı aracın önünü tıkadı. NC 298 plakalı araç, FS 778 plakalı araca, sol yan kısmından çarptıktan sonra yolun solundan çıkıp ağaca çarptıktan sonra durdu. Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüleri kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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