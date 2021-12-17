Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. İlacın gofret kadar değeri yok
İlacın gofret kadar değeri yok

İlacın gofret kadar değeri yok

İlacın gofret kadar değeri yok

A+A-

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği içerisinde bulunduğumuz kriz döneminde ilaca uygulanan girdi maliyetlerini kaldırın ve vatandaşımızın ilaca erişimini kolaylaştırın dedi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

İlacın gofret kadar değeri yok

İlacın KDV’si %5 , Stopajı ise %2!

Aylardır dile getiriyoruz, içerisinde bulunduğumuz kriz döneminde ilaca uygulanan girdi maliyetlerini kaldırın ve vatandaşımızın ilaca erişimini kolaylaştırın!

Peki sonuç?

Gofretin KDV’si sıfırlandı!

1-20211217160055.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.