İlacın gofret kadar değeri yok
İlacın gofret kadar değeri yok
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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği içerisinde bulunduğumuz kriz döneminde ilaca uygulanan girdi maliyetlerini kaldırın ve vatandaşımızın ilaca erişimini kolaylaştırın dedi.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
İlacın gofret kadar değeri yok
İlacın KDV’si %5 , Stopajı ise %2!
Aylardır dile getiriyoruz, içerisinde bulunduğumuz kriz döneminde ilaca uygulanan girdi maliyetlerini kaldırın ve vatandaşımızın ilaca erişimini kolaylaştırın!
Peki sonuç?
Gofretin KDV’si sıfırlandı!
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