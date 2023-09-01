İlginç keşif: Yürüyen yapraklar

Genetik analizlerin kullanıldığı yeni bir araştırmada, bir yapraktan ayırt edilemeyen 7 yeni yaprak böceği türü keşfedildi.

Almanya’daki Göttingen Üniversitesi’nden Dr. Sarah Bank-Aubin, “Bazı türler sadece görünüşlerine bakılarak aynı kabul ediliyor ama biz genetik özelliklerini inceleyerek yeni türler bulduk” dedi.

Yaprak böcekleri, doğada avcılara karşı yaprak ve ince dal görünümüne girme yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Son bulunan türlerin büyük bölümünün Hindistan’da görüldüğü belirtilirken, bunların Asya’daki daha büyük bir yaprak böcekleri ailesinin parçası olduğu düşünülüyor.

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