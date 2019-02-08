İlk bölümü ile çakıldı!

Reyting sonuçları 7 şubat: Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye, Çarpışma ve Tek Yürek rekabeti…

Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı. 7 Şubat gecesi beş dizi reytinglerde yarıştı. Bir Zamanlar Çukurova, Avlu, Bizim Hikaye, Çarpışma'nın yanı sıra yeni dizi Tek Yürek de reyting sıralamasında kendine iyi bir yer bulmak için rekabet etti. İşte reyting sonuçları...

7 Şubat reyting sonuçlarına göre, geçtiğimiz haftanın lideri Bir Zamanlar Çukurova birinci oldu. reyting sıralamasında Avlu beşinci, Bizim hikaye altıncı, Çarpışma ise on üçüncü oldu. Yeni dizi Tek Yürek reytinglerde istediğini bulamadı ve on sekizinci sırada yer aldı. Total reytinglerde ilk yirmi sıra haberimizde.

REYTİNG SONUÇLARI 7 ŞUBAT