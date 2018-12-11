İmam nikahı yapmış!

Boşanma haberleriyle gündeme gelen oyuncu Wilma Elles'in resmi nikahı olmadığı ortaya çıkmıştı.

Oyuncu Wilma Elles, ikizlerinin babası Kerem Göğüş’le boşandıkları iddialarına ilginç bir yanıt vermişti, Göğüş: “Zaten evli değildik, boşanma durumu yok" demişti. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Wilma Elles, "Biz imam nikahıyla evliydik o yüzden boşanma durumumuz yok" açıklamasında bulundu.

“Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisiyle şöhret olan Alman oyuncu, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş’le aşk yaşamaya başladı.

Çiftin 2015 yılında da Milat ve Melodi adlı ikizleri dünyaya geldi. Wilma Elles, Kerem Göğüş’le boşandıkları yönünde çıkan iddialar hakkında konuştu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Wilma Elles, "Biz imam nikahıyla evliydik o yüzden boşanma durumumuz yok" açıklamasında bulundu.