Rihanna’nın kulis istekleri şaşırttı!

30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın kulis istekleri herkesi şaşkına çevirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla rahatına ne kadar düşkün olduğunu gözler önüne seren dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın konser öncesi kulisinde mutlaka olması gerekenler duyanları şaşkına çevirdi.

Daha önce İstanbul'da da konser veren güzel şarkıcı konsere çıkmadan önce kulisinde vakit geçirirken bazı şeyleri mutlaka görmek istiyor.

İşte ünlü yıldızın olmazsa olmaz kulis istekleri…

5'li priz

Rahat bir atmosfer için yeterli aydınlatma

Dolapları kapamak için beyaz örtüler

Nemlendirici krem

Hayvan baskılı halı (Rihanna halının üzerinde çıplak ayakla yürüyeceği için üzeri temiz olmalı)

Siyah ve mavi şifon perde

Bolca mum

İçerisinde beyaz lale bulunan kare vazolar