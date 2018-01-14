İngiltere Premier League | Liverpool Manchester City: 4-3 City’ye büyük şok!

İngiltere Premier League’in 23. haftası muhteşem bir karşılaşmaya sahne oldu. Liverpool, lider Manchester City’yi konuk ederken rakibine bu sezon ligdeki ilk yenilgisini tattırdı. Karşılaşma 4-3 sona ererken Liverpool, 84. dakikaya kadar müsabakayı 4-1 önde götürdü.

Maçta rakibinin çözüm bulunamayan pas oyununu dağıtmayı başaran ev sahibinde orta saha üçlüsü Emre Can, Alex Oxlade-Chamberlain ve Georginio Wijnaldum Pep Guardiola’nın planını bozdu. Fişi ise ikinci yarıda 10 dakika içinde hücum hattı çekti. Ev sahibinin gollerini, Oxlade-Chamberlain (9), Firmino (59), Mane (61) ve Salah (68) kaydetti.

Guardiola’nın öğrencileri ise 59 ve 68 arasında kalesinde 3 gol görürken sayısız hata yaptı. Buna rağmen son bölümde toparlansalar da tarihi bir geri dönüşe imza atamadılar. City’nin gollerini Sane (40), Bernardo Silva (84) ve İlkay (90) kaydetti. City bu sonuçla 62 puanla 15 puan farkla liderliğini sürdürken Liverpool 47 puana yükseldi ve Manchester United ve Chelsea ile puanını eşitleyerek ikinci sırayı paylaştı.

KLOPP FARKI!

Temmuz 2013’te Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Almanya Süper Kupası’nda bir araya gelmiş ve Klopp, Guardiola karşısında 4-2 galip gelmişti. Guardiola’nın en çok mağlup olduğu teknik direktörlerin başında gelen Klopp, bu kez de City’nin inanılmaz serisini sona erdirmeyi başardı. İkiliyi bir araya getiren 12. maçta Klopp 6. kez galip geldi. Guardiola’nın ise Alman menajere karşı 5 galibiyeti bulunuyor. İkili arasındaki bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.