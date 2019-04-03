İnsan evladına bunu yapar mı?

Son günlerde zor zamanlar geçiren Kenan Doğulu ve Beren Saat'in evliliğinin çatırdamasına sebep olarak popçunun annesi Serpil Doğulu gösteriliyor. Milliyet yazarı Özay Şendir bu konu hakkında yazdı

‘Beren Saat’le kayınvalidesi Serpil Doğulu bir markette tartıştılar’ diye haberler yapılıyor, gözümle görmedim, üzerine yorum yapamam. Ancak ortada bir anne sorunu olduğunu anlamak için de kahin olmaya gerek yok!

Oyuncu, siyasi fikrini paylaşır, kayınvalide, “Aile geleneğimizde öyle şey yok, bu paylaşımlar oğullarıma ve torunlarıma zarar veriyor” diye itiraz eder.

Ünlü ya da ünsüz, kendisine dair fikirleri olan bir bireyden bahsediyoruz değil mi?

Kaldı ki Saat, Kenan Doğulu’yla evli olduğu için ünlü olmadı, paylaştığı fikrin artısı ya da eksisi sadece kendisine fatura edilir.

Serpil Doğulu’nun cümlesindeki “Oğullarım ve torunlarım” vurgusuna dikkat edin lütfen, tüm aileye karşı oyuncuyu tek başına bırakan bir açıklama bu. Sadece bir cümleden yola çıkarak bir durumu anlamak ya da anlatmak mümkün değil.

Biraz tarayınca Harbiye Açıkhava’da oğlunun konserinde geliniyle yan yana oturmayan, hatta selamlaşmayan bir anne portresi haberi buluyorsun.

Beren Saat’i sevmiyor, karşılaşmak istemiyorsan, oğlunun konserine gitmez, medyaya da malzeme vermezsin değil mi? Ama ortada “Ben anayım, haklar benim!” duruşu var.

Benzer bir sürü haber buldum ama “Beren çok da iyi bir gelin” diye başlayan bir övgü cümlesinde, mesele daha da netleşti benim için.

Medyanın “Beren Hanım bebek sahibi olacak mı?” sorusuna, “İnşallah, o iyi haberi bekliyoruz” diye yanıt vermiş.

İlk bakışta normal gelebilir size bu cevap ama bir kadın için son derece önemli ve kırılgan bir noktadır doğurganlık, dile getirilen beklenti, zora sokar insanı. Yani “Önemli olan mutlulukları. Diledikleri zaman o da olur inşallah” diye bir cevap, çok daha şık olurdu.

Serpil Doğulu “Erkek çocuk annesi sendromu” yaşayan tek anne değil, hatta çoğu erkek çocuk annesinde benzer bir sendrom var.

Bir çocuğu büyütmek ve yetiştirmek elbette insana gurur verir, bazı beklentileri de beraberinde getirir ama hayata müdahale bir başka boyut. O boyut aşıldığında en büyük zararı gören, aslında yetiştirdiğiniz çocuk oluyor.

Düşünsenize, Kenan Doğulu annesini sosyal medyada takip etmeyi bırakmış, bu kararı haber olunca, tekrar takip etmeye başlamıştı. İnsan bu hale düşürmemeli evladını...