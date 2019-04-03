Kemiklerimi kırdı!

Ünlü rapçi Kolera, eski eşi Sagopa Kajmer'den gördüğü şiddeti anlattı.

Sagopa Kajmer adıyla bilinen rapçi Yunus Özyavuz'dan iki yıl önce boşanan Kolera lakaplı rapçi Esen Güler, eski eşinden bir buçuk yıl boyunca şiddet gördüğünü iddia etti. Sosyal medya hesabından çeşitli videolar paylaşan Kolera, "Sagopa Kajmer kırılmadık kemiğimi bırakmadı" dedi

Rapçi Sagopa Kajmer'in eski eşi Kolera lakaplı Eser Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Kolera, Instagram hesabından Sagopa Kajmer'den şiddet gördüğünü anlattı.

Kolera, eski eşinin kendisinin kemiklerini kırdığını ifade ederek, eski eşini savunan takipçilerine de küfür ve hakaretler yağdırdı.

'BU BENİM SAVAŞIM SİZ ANLAMAZSINIZ!'

Eser Güler yaptığı açıklamada, "Amacım ne pirim kasmak ne de dikkat çekmek bu benim savaşım siz anlamazsınız.

'OMURLARIM, DİSKLERİM PERT OLMUŞ'

Darbeye dayalı olarak omurlarım, disklerim pert olmuş. Ezik büzük olmuşum. Çıkan fıtıkları saymıyorum bile" dedi.