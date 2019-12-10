İNSAN TACİRİ MAHKEMEYE ÇIKARILDI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Beyarmudu’nda, askeri yasak bölge ve İngiliz Üsler Bölgesini ayıran sınır tellerinde şüpheli bir şekilde tespit edilen Halil Barutoğlu ile Barutoğlu’nun aracındaki yabancı uyruklu 4 kişinin tutuklanmasıyla başlayan tahkikat kapsamında insan kaçakçılığı yapan çeteye ulaşılarak çetenin ele başı olduğu ileri sürülerek tutuklanan zanlı Mohammad İlyas hakkındaki polis soruşturması devam ediyor. “Ağır bir suç işlemeye teşebbüs” ve “Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurmak” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı İlyas’ın tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

Mesele ile bağlantılı kişiler var

Meselenin tahkikat memuru Ramadan Deniz,

4 Aralık 2019 tarihinde, Halil Barutoğlu’nun, yönetimindeki araçla ve aracında bulunan yabacı uyruklu 4 kişi ile Beyarmudu’nda askeri yasak bölge ve İngiliz Üsler Bölgesini ayıran sınır telleri yakınında şüpheli olarak tespit edildiğini belirtti. Yapılan soruşturma neticesinde ve Halil Barutoğlu’nun vermiş olduğu gönüllü ifadesinde Mustafa Şenpınar tarafından teşvik edilerek yabancı uyruklu 4 kişinin Güney Kıbrıs’a geçmelerine yardımcı olmaya teşebbüs ettiklerinin tespit edildiğini belirten Deniz, mesele ile ilgili olarak Mustafa Şenpınar’ın da tespit edilip tutuklandığını ve verdiği gönüllü ifadesinde zanlı Mohammad İlyas tarafından para karşılığında teşvik edildiğinin öğrenildiğini açıkladı. Deniz, zanlı İlyas’ın ise 5 Aralık 2019 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyleyerek, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve internet üzerinden bağlantı kurduğu kişiler olduğunu, bu kişilerin ise Güney Kıbrıs’ta olduğunu iddia ettiğini açıkladı. Mesele ile bağlantılı kişilerin olduğunun açık olduğunu kaydeden Deniz, bu konuda zanlının telefon dökümlerinin inceleneceğini söyledi. Deniz, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade ederek, zanlının 4 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Mohammad İlyas’ın tahkikat maksatları bakımından 4 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.