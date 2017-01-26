İNSANLARI KANDIRDI!

Çalışma izni çıkartacağını söyleyerek para toplamakla suçlanan Hüseyin Topsoy tutuklandı

Çiğdem AYDIN

Lefkoşa'da 2016 yılı Aralık ayı içerisinde birçok kişiye çalışma izni vaadinde bulunarak sahtekârlıkla paralarını alan zanlı Hüseyin Topsoy tutuklandı.

Hakkında soruşturma yapılan zanlı dün teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlı Hüseyin Topsoy’un Lefkoşa'da 2016 yılı Aralık ayı içerisinde çalışma izni bittiği için cezaya düşen Pakistan uyruklu bir şahsı tanıdıkları vasıtasıyla muhaceret işlemlerini yapacağını söyleyerek 3 bin TL nakit para aldığını ve hiçbir işlem yapmadığını söyledi.

Sorumlu gibi para istedi…

Polis, ayrıca zanlının kendisinin hiçbir yetkisi olmadığı halde bir temizlik şirketinin sorumlusu gibi davranıp Pakistan uyruklu başka bir şahsın daha akrabalarına ön izin çıkaracağı gerekçesi ile 11bin 700 Euro nakit parayı sahtekârlıkla temin ettiğini belirtti. Polis,zanlının 2016 yılında düzenlenmiş olduğu sahte evrak ile Mütahitler Birliği’ne başvurarak ön izin talebinde bulunduğunun da tespit edildiğini ifade etti.

10 bin lira ödedi

Polis, zanlının yakalandıktan sonra ise üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 9 mm çapında 10 adet canlı mermide bulunduğunu açıkladı.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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