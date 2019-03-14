Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu!

Instagram ve Facebook çöktü mü? Neden erişim sağlanamıyor? Türkiye dahil İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç, Pakistan, Hollanda, ABD, Lübnan, Singapur, Mısır, Brezilya, Almanya, Bahreyn, Gürcistan ve daha birçok ülkede Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, fotoğraf paylaşmak, mesaj göndermek, akışı yenilemek gibi eylemleri gerçekleştiremiyor. Facebook'ta ise gönderi paylaşılamıyor. Konu ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yok.

Hayatımızın vazgeçilemez bir parçası haline gelen, gün içinde defalarca kontrol ettiğimiz Instagram ve Facebook’da erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye’de erişim sorunu 19.20 civarında başladı. Kullanıcılar “Akış yenilemedi” uyarısı ile karşı karşıya kalıyor.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010’da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram’ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.

Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı.Facebook’a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram’ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır.20 Haziran 2018’de San Francisco'da düzenlenen etkinlikte Instagram’ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

FACEBOOK NEDİR?

Facebook, insanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir sosyal ağ. 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 2006 devresi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, öncelikle Harvard öğrencileri için kurulmuştu. Daha sonra Boston civarındaki okulları da içine alan Facebook, iki ay içerisinde Ivy Ligi okullarının tamamını kapsadı.

İlk sene içerisinde de; Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm okullar Facebook’ta mevcuttu. Üyeler önceleri sadece söz konusu okulun e-posta adresiyle üye olabiliyordu. Daha sonrasında da ağ içine liseler ve bazı büyük şirketler de katıldı.

11 Eylül 2006 tarihinde ise Facebook tüm e-posta adreslerine, bazı yaş sınırlandırmalarıyla açıldı. Kullanıcılar diledikleri ağlara; liseleri, çalışma yerleri ya da yaşadığı yerler itibarıyla katılım gösterebilmektedirler. Ayrıca Facebook, dünyanın en fazla ziyaret edilen sitelerinden biridir.