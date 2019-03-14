4 ZANLI MAHKEMEYE ÇIKARILDI!

Gazimağusa Limanı’nda dün gece 15 Suriyeli mülteciyi KKTC’ye sokmaya çalışırken suçüstü yakalanan TIR şoförleri Ahmet Alican, Bahri Bal ve limanda onlara yardım eden Emrah Özdemir ile Mahmut Özdemir bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme zanlılar aleyhine birer gün tutukluluk emri verdi.

Polis dün gece Gazimağusa Limanı’nda gerçekleştirdiği operasyonda, bir TIR’dan çöp kamyonuna aktarılarak ülkeye sokulmaya çalışılan 2’si kadın 15 Suriyeli mülteci yakaladı.

Polis, mültecilerin Via Famagusta adlı gemideki, Ahmet Alican ile Bahri Bal’ın kullandığı TIR’la adaya geldiğini tespit etti.

Mülteciler, Emrah Özdemir’in yardımı ile Mahmut Özdemir’e ait çöp arabasına aktarılırken yakalandı