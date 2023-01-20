Instagram, yeni özelliğini kullanıma sundu

Instagram, insanların gördüğü uyarı sayısını azaltmak ve kullanıcıların akıllı telefon bağımlılığıyla mücadele etmesine yardımcı olmak için yeni özelliğini kullanıma sundu: "Sessiz Mod"

Instagram, sunduğu yeni özellikle kullanıcılarının sosyal medya detoksuna destek oluyor. Uygulama, İngiltere’deki kullanıcılara sunduğu “Sessiz Mod” ile bildirimlerin kapatılmasını, doğrudan mesajlara (DM’ler) otomatik yanıtlar gönderilmesini sağlıyor. Ayrıca, ‘sessiz mod’u aktif hale getiren kullanıcıların belli olması için de profillere ufak bir simge ekliyor.

Instagram kullanıcıları, uygulamanın ayarlarında ‘Sessiz Modu’ açıp kapatabilir ve otomatik olarak etkinleştirilmesi için bir süre belirleyebilir.

Sessiz Mod Birleşik Krallık, ABD, İrlanda, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki kullanıcılar tarafından kullanılabilirken, diğer ülkelerde de yakında kullanıma sunulacak.

Instagram’ın ana şirketi Meta’ya göre, ‘Sessiz Mod’ özellikle gençlerin uygulama için sağlıklı sınırlar koymalarını hedefliyor. Bir blog yazısında şirket şu satırlara yer verdi: “Bugün, insanlara, özellikle de gençlere, Instagram’daki zamanlarını ve deneyimlerini yönetmeleri için yeni yollar sunuyoruz.”

Meta, ‘Sessiz Mod’ özelliği ile kullanıcıların, bağlantılarına müsait olmadıklarını bilmelerini sağlayarak arkadaşları ve takipçileriyle sınırlar koymaya teşvik edeceğini söylüyor.

Şirket, özellikle genç kullanıcıların genellikle platform aracılığıyla ulaşılabilir olmaları gerektikleri konusunda baskı hissettiklerini ortaya çıkardı.

Daha önce pek çok çalışma, akıllı telefon kullanımının ruh sağlığına olumsuz etkilerini ortaya koymuştu. Hatta bildirimlerin eksikliğinin ‘kaçırma korkusuna’ katkıda bulunduğu ve insanların telefonlarını daha fazla kontrol etmelerine neden olduğu öne sürülmüştü.

sözcü.com.tr