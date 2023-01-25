İskele’deki cesetin kimliği tespit edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 07:30 sıralarında, İskele LongBeach Bölgesinde, bir inşaat alanı içerisinde ölü olarak bulunan kadın şahsın Gazimağusa’da sakin 16 yaşındaki Zehie Helin REESSUR olduğu tespit edildi.

Yapılan ileri soruşturmada, Adli Tıp Uzmanı tarafından olay yerinde ceset üzerinde yapılan dış muayenede, kadının başına küt bir cisimle vurulmak suretiyle öldürülmüş olabileceği değerlendiriliyor.

BRT