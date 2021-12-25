Instagram’da paylaştı

Alec Baldwin: “Rust trajedisini düşünmediğim bir gün bile yok”

Alec Baldwin, Rust setindeki ölümcül çekimin ardından destekleri için arkadaşlarına, ailesine ve meslektaşlarına sosyal medyadan teşekkür etti ve samimi açıklamalarda bulundu.

Perşembe günü Instagram’da yayınladığı videoda Baldwin, tatil için ailesiyle birlikte evde olduğunu söyledi ve “Tek umursadığım şey karım, çocuklarım, hayatıma devam etmek ve zor bir dönemi atlatmaya çalışmak” dedi.

Baldwin, ekim ayında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldüren ve yönetmen Joel Souza’yı yaralayan antika tabancayı tutuyordu. Santa Fe Şerif Departmanı olayla ilgili soruşturmayı yürütülüyor.

Soruşturmanın bir parçası olarak, müfettişler geçen hafta Baldwin’in cep telefonu için bir arama emri talep etti. Baldwin’in avukatları, oyuncunun soruşturmada iş birliği yaptığını söyledi.

Baldwin, 2 Aralık’ta ABC News’e verdiği röportajda çekim için suçlanmasının çok düşük ihtimal olduğuna inandığını söyledi.

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