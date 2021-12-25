Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yolladı, gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı

Angela isimli genç kız, erkek arkadaşının kendisini aldattığını nasıl öğrendiğini sosyal medya hesabından anlattı. Angela, tatilde olan erkek arkadaşının kendisine fotoğraf gönderdiğini ve gözlük camından başka bir kadının yansımasını fark ettiğini anlattı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde günün en çok görüntülenen videoları arasına girdi. Angela isimli genç kız, tatilde olan erkek arkadaşıyla sık sık mesajlaşıyordu. Angela son olarak erkek arkadaşından bir fotoğraf göndermesini istedi.

KANO YAPARKEN FOTOĞRAF GÖNDERDİ

Genç adam, kano yaptığı anlarda çektiği bir görüntüyü erkek arkadaşına gönderdi. Ancak hesaplayamadığı bir şey vardı. Önündeki kadın, gözlük camına yansımıştı.

DETAYI HEMEN FARK ETTİ

Erkek arkadaşının gözlük camındaki detayı hemen fark eden Angela, ihanete uğradığını öğrendi. Bu durumu erkek arkadaşıyla paylaşan Angela öncesinde yanlış anladığı yönünde bir cevap aldı ancak daha sonra genç adam, Angela'yı aldattığını itiraf etti.

MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLENME ALDI

Fotoğraftaki detayı fark etmesinin ardından erkek arkadaşıyla tüm ilişkisini kesen genç kız, başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme ve binlerce beğeni aldı.

İşte söz konusu fotoğraf:

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin