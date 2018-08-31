İrem Sak sorusu çıldırttı!

Erkan Petekkaya ve Öykü Çelik'in başrolünü paylaştığı 'Kapan' filminin basın toplantısı önceki gün Ciner Stüdyoları'nda yapıldı.

'Kapan' filminde bir sunucuyu canlandırdığını belirten Erkan Petekkaya, "Ben bir babayı, Öykü (Çelik) kızımı oynuyor. Film hakkında çok fazla bir şey söyleyemem, söylersem sürprizi gider. Oyun içinde oyun bir senaryo. Bir sunucuyu oynuyorum. Şaşırtıcı bir senaryosu var, seyirciyi gerçekten ters köşeye yatırıyor. Böyle işleri severim. Stüdyo sahnelerinde zorlandım çünkü monologdu hep konuşuyordum, aksiyonlarda ben yoktum. Oğluma bir kötülük yapılıyor ben de o kötülüğü yapan insanları bir şekilde cezalandırıyorum. Bir, 'Survivor' durumu var" dedi.

Petekkaya'ya, "Evlenmek zorunda kalsan Olgun Şimşek ile mi evlenirsin, Erkan Petekkaya'la mi?" sorusu yöneltilen İrem Sak'ın "Erkan'la asla evlenmem" cevabı hatırlatılınca ortam gerildi. Oyuncu, "Bana niye başkalarını soruyorsunuz? Sormayın kardeşim. Bu kısımları ve bu bölümleri röportajdan çıkartın, yapımcılarınıza söyleyin” diyerek gazetecilere çıkıştı.

"EVLİLİK DÜŞÜNCESİNDE DEĞİLİM"

Filmde Petekkaya’nın kızını canlandıran Öykü Çelik, sevgilisi Can Kıraç’la 10 aydır birlikte olduklarını dile getirerek, yakın çevresinden evlilik baskısı gördüğünü söyledi: Benzemediğimiz noktalar var ama uyumluyuz. Birbirine bu kadar benzeyen insanlar birbirini sıkar. Onun ya da benim baskın olması birbirimizi iter. Evlilik düşüncesinde değilim ama şöyle bir durum var. Toplum o kadar bu düşüncede ki ilişkimiz başlamış daha ikinci ayda ‘Ne zaman evleniyorsunuz?’ falan diyorlar. İlişkiden soyutlanıyorsun.