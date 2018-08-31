"Erkek olsam karı,kız..."

Beşiktaş'ın futbolcusu Caner Erkin'den boşandıktan sonra, velayet davası ile magazin gündeminde epey yer alan Asena Atalay sosyal medyada bir takipçisine verdiği cevapla çok konuşuldu.

28 yaşındaki sunucu Asena Atalay, bir takipçisinin Instagram'dan sorduğu "Bir günlüğüne erkek olsan abla kimleri döversin?" sorusuna, "Karı kız kovalarım, bir gün erkek olmuşum ne gerek var hır gür" yanıtını verdi.