Irina Shayk sırrını açıkladı

Rus model Irina Shayk, "Kadınların elinde sınırsız bir güç var ve isterlerse aynı anda başaramayacakları şey yok" dedi.

Irina Shayk (33), iki yıl önce doğum yapmıştı. Anneliğin muhteşem bir duygu olduğunu söyleyen Rus model, mesleğine hiç ara vermemişti.

Dünyaca ünlü model, "Bence her kadın çalışma, anne olma ve kendisi gibi olma özgürlüğüne sahip. Kadınların elinde sınırsız bir güç var ve isterlerse aynı anda başaramayacakları şey yok. Benim sırrım zamanımla tutkularımı dengelemekte saklı" ifadelerini kullandı