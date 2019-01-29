Haksızsın kararı çıktı!
112 bin ödeyecek...
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Ağır çalışma koşulları nedeniyle sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla 112 bin lira tazminat ödemesine karar verilen oyuncu Deniz Baysal'la ilgili gerekçeli karar açıklandı
Gerekçede "Oyuncu çalışma şartlarını bilmektedir. Gerekli tedbirleri almadan sözleşme yapan ve yapımcıyı borç altına sokan oyuncu, hiçbir haklı sebep olmadan sözleşmeyi feshedemez" denildi.
112 BİN 545 LİRA ÖDEYECEK
TRT'deki 'Sevda Kuşun Kanadında' adlı diziyi bırakıp 'Rüzgârın Kalbi' adlı diziye geçtiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Deniz Baysal 112 bin 545 lira tazminat ve cezai şart parasına mahkûm edilmişti. Yapım şirketi Sonart Medya Yayıncılık AŞ. haklı bulunmuştu.
Etiketler : Ağır çalışma koşulları, Deniz Baysal, tazminat
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