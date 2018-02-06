İŞ KAZALARI İÇİN KRİZ MASASI OLUŞTURULDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş kazalarının önlenmesi için kriz masası oluşturuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş kazalarının önlenmesi için kriz masası oluşturuldu. Paydaşların ve bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen ilk toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, sorunun müdahaleyle değil önlemle çözülebileceğini söyledi.

Taraflar, bugünkü toplantıda, iş kazaları konusunda bugüne kadar neler yaşandığını değerlendirdi, iş kazalarının önlenmesi için bundan sonra neler yapılması gerektiğini konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer alan toplantıya, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal, KTMMOB Mimarlar Odası Birliği Başkanı Türker Aktaç, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSGBİR) Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Ergün, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Köle, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Asbaşkanı Mehmet Benli, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Genel Sekreteri Erdim Oras ve Çalışma Dairesi’nden uzmanlar katıldı.

ÇELER: “GİRNE’DE YİNE İŞ KAZASI OLDU…BU 5’İNCİ KAZA…”

Toplantının başında basına kısa bir açıklama yapan Çeler, iş kazalarının uzun süreden beri ülkede sıkıntı yarattığını kaydederek, Girne’de bugün yine bir iş kazası meydana geldiğini, işçinin kolunun kırıldığını söyledi.

Çeler, dün de Güzelyurt’ta marangoz yanında çalışan bir işçinin parmaklarını kestiğini, tüm bunlarla 2018’in başında beş iş kazası meydana geldiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na atandığı günden beri iş kazalarıyla ilgili durmadan ihbar aldıklarını da kaydeden Zeki Çeler, bu sorunun giderilmesinin elzem olduğunu söyledi.

Bakan Zeki Çeler, doğru adımlarla iş kazalarının önlenebileceğine inanç belirterek, “Uluslararası standartlarda, insanların insan gibi yaşayabileceği, haklarıyla çalışabileceği bir ortamı yaratabileceğimizi düşünüyorum. İnsanların dilinin, dininin, ırkının, nereden geldiğinin bir önemi yoktur. İnsan insandır, eğer insana değer veriyorsak bu sorunu çözmek hepimizin yükümlülüğüdür” şeklinde konuştu.

“SORUN MÜDAHALEYLE DEĞİL, ÖNLEMLE ÇÖZÜLEBİLİR”

“Sorun müdahaleyle değil, önlemle çözülebilir” diyen Çeler, önlem alınırsa kimsenin canının yanmayacağını, hiçbir iş kazasının bir insanın hayatına mal olmayacağını vurguladı.

Yasalar uyarınca ne yapılması gerekirse onu yapmaya devam edeceğiz, yasaların gereğini herkes üzerinde hissedecek” açıklamasını yineleyen Çeler, bu nedenle iş kazalarının önlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir kriz masası oluşturulmasını önerdiğini söyledi.

“KİMSENİN BÖYLE TOLERANSLARA TENEZZÜL ETMESİNİ İSTEMİYORUM”

Çeler, kısa açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bir tarafta ülke ekonomisine katkı sağlayan müteahhitler, taşeronlar… Diğer tarafta ekmek parası için çalışan insanlarımız… Kimisi usulüyle, kimisi maalesef çalışma izinsiz çalıştırılan arkadaşlarımız…Ve ülkemizde iyi niyeti göstermek adına belki zamanında belli başlı kararlara tolerans gösterilerek, bu kararlar göz ardı edilmiş olabilir ama bugünden itibaren böyle toleranslara kimsenin tenezzül etmesini istemiyorum.”