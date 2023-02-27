İş kazası
İş kazası
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Dün saat 15:00 sıralarında, Tepebaşı’nda, Müslüm Toyran (E-60), kalmakta olduğu ikametgahın bir duvarını tamir etmek maksadıyla kurduğu yaklaşık 3 metre yükseklikteki iskele üzerinde çalıştığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düşerek yaralandı.
Toyran, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Beyin Cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
BRT
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