"İŞÇİLERİN ÖDEME ÇEKLERİ BOZULMUYOR!"

Mağusa Belediyesi’nin CTP Meclis Grubu, belediye işçilerinin maaş çeklerinin bozulmadığını, 7 aydır çalışanlara da ek mesai ödenmediğini iddia etti.

Açıklama şu şekilde:

"Bizler Gazimağusa Belediyesi CTP Meclis Grubu olarak, geçmişte her alanda güçlü bir yapıya sahip olan Gazimağusa Belediyesi’nin maalesef aşırı istihdam ve fuzuli harcamalar nedeniyle ekonomik olarak artık çıkmaza girdiğini bildirmek istiyoruz.

İsmail Arter, daha önce yaptığımız uyarılara kulak asmaması ve beceriksiz yönetim anlayışı nedeniyle belediyedeki ekonomik kriz günden güne daha fazla büyümektedir.

Şöyle ki; Arter’in insafsız yönetim anlayışı sonucu sigorta ve ihtiyat sandıkları yatırılmadan ve hiçbir şekilde sosyal güvenceleri olmadan çalıştırılan gündelikçi işçiler, 2 günden bu yana emekleriyle hak ettikleri ödeme çeklerinin bankalarda bozulmadığını üzülerek belirtmek isteriz.

Evlerine bir sokum ekmek götürebilmenin derdinde olan bu işçiler, bu şekilde çalıştırılmalarından dolayı yaşadıkları mağduriyetin yanında, saatlerce banka önünde çeklerinin bozulmasını beklemek zorunda kalıyorlar ve evlerine elleri boş şekilde dönüyorlar.

Yine bununla birlikte belediyedeki ekonomik kriz nedeniyle belediye personelleri 7 aydır ek mesai ödemeleri yapılmamaktadır. Bu durum belediye personeli arasında büyük huzursuzluk yarattığı gibi, maddi olarak da sıkıntı yaşamalarına neden olmaktadır.

Gazimağusa Belediyesi’nde çalışan insanların yaşadıkları sorunların yanı sıra, belediyenin içinde bulunduğu ekonomik kriz Gazimağusa esnafını da olumsuz şekilde etkilemektedir. Gazimağusa Belediyesi, esnaftan yaptığı alımların ödemelerini 8 aydır gerçekleştirmemesi nedeniyle, esnaf belediyeye mal vermeyi durdurmuştur.

Belediyenin ekonomik krizi, kentin kanalizasyon arıtma işini yürüten Remondis Şirketi’ne 12 aydır ödeme yapılamaması sonucunu da doğurmuştur. Gazimağusa Belediyesi’nin, Remondis Şirketi’ne aylık 35 bin Euro’dan, toplam 420 bin Euro borcu bulunmaktadır. Şirketin bu borç nedeniyle görevi bırakması halinde kentimiz belki de tarihte hiç olmadığı kadar büyük bir sorunla karşı karşıya kalacaktır.

Gazimağusa Belediyesi, kentin denizden su arıtma sistemini çalıştıran Famagusta Su İşletmeleri’ne 3 aydan bu yana ödeme yapamamaktadır. Belediyenin Famagusta Su İşletmeleri’ne 500 bin Amerikan Doları borcu bulunmaktadır.

Gazimağusa Belediyesi’nin yönetim şekli bu şekilde devam etmesi halinde üzülerek belirtmek isteriz ki bir zamanlar Kıbrıs’ın mali olarak en güçlü belediyesinin sonu, Yenierenköy ve Lefkoşa Belediyesi’ne benzeyecektir. Bunun acı vebalini günün sonunda Gazimağusa Belediyesi personeli ve Gazimağusa halkı ödeyecektir.

Bizler Gazimağusa Belediyesi CTP Meclis grubu olarak, defalarca uyarmamıza rağmen bir türlü aklıselim davranmayan İsmail Arter’i bir kez daha fuzuli harcamalardan ve adaletten yoksun partizanca istihdamlardan vazgeçmeye çağırıyoruz."

Yenidüzen