İsias faciası böyle geldi! Boş apartmanı otele çevirdiler

İsias Otel, Adıyaman’da depremde enkaza dönen binalardan biri. Rehber, sporcu 63 kişinin öldüğü oteli Bozkurt ailesi 90’larda apartman olarak yaptırdı, 10 yıl kaba inşaat şeklinde kaldı. Bina, 2001’de ise otele dönüştürüldü. Otel sahibi dört kişi açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Mert İnan - Milliyet

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Adıyaman’da enkaza dönen İsias Otel’de 43 kişilik turist rehberi kafilesinden 28 kişi öldü. Otelde konaklayan 35 kişilik Kuzey Kıbrıslı ortaokul voleybol takımı kafilesinden ise kurtulan olmadı. On katlı otelde kaç kişinin kaldığına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor. Depremde enkaza dönen otelin sahibi Bozkurt ailesinden 4 kişi gözaltına alındı. Milliyet, 1990’ların başında Bozkurt ailesi apartman olarak inşa edilen binanın sonraki yıllarda otele dönüştürüldüğünü ortaya koydu.

DEMİR NERVÜRLÜ DEĞİL...

Konut olarak planlanan yapının işlevi 2001’de İsias Otelcilik Turizm ve Taşımacılık İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi’nin kurulmasıyla değiştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan İşletme Belgeli konaklama tesisindeki oda sayısı 37’den 2005’te 66 odaya, otelin kapasitesi ise 132 yatağa yükseltildi. Otelin yıkılmadan önce lobide çekildiği belirtilen bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafta lobideki bazı kolonların üst katta kesildiğine dikkat çekiliyor. Dört yıldızlı otelin, işletmenin hizmete girdikten sonra son olarak 2021’de sermaye yapısının değiştiği, hisse devirleriyle otelin büyük ortağının Mehmet Fatih Bozkurt olduğu bilgisine ulaştık. Milliyet’e konuşan Adıyaman İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Tunç, otele ilişkin şu iddiaları dile getirdi:

“Otelin temel 1990-1991’de atılıyor. Bir sebepten ötürü kaba inşaat aşamasında yapım aşaması durunca yapı 2001’e kadar atıl vaziyette kalıyor. Kaba inşaat 10 yıl yağmur ve kara maruz kaldığından korozyona uğradı. Aile apartmanı olarak tasarlanan yapı 2001’de kurulan şirket, belediyeden otel ruhsatı alıyor. 1999 öncesinde yapılan tüm yapılar gibi bu yapı da riskli inşaatlardan biri. Atatürk Bulvarı zemin sıvılaşması olan bir alan. 1999 öncesi yapılan binaların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması gündeme gelmeliydi. 2000 öncesi binalarda demirler nervürlü değil, harçlar elle karılıyordu. Sonraki yıllarda da yapı denetim ve mühendislik hizmetlerinin birçoğu 2018 yılına kadar kâğıt üzerinde kaldı.”

O DÖNEMİN BELEDİYE BAŞKANI: HATIRLAMIYORUM

Adıyaman’da 1994-2004 arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Abdülkadir Kırmızı, “2001’de konuttan, otele çevrilmesine ilişkin ruhsat onayını hatırlamıyorum. Otelin neden çöktüğü teknik inceleme sonrası netleşecektir. 22 yıl önceki ruhsatlandırmaları hatırlamam mümkün değil” dedi., Otellerin ruhsatlandırma ve denetim mekanizmasına ilişkin bilgi veren Turizm Hukuku Uzmanı İlker Ünsever ise bir binanın iş yeri olarak kullanımına ilişkin ruhsatı, belediyenin verdiğini söyledi. Ünsever, bakanlığın da turizm işletme belgesi verirken tesise ait binanın ruhsat ve projesine uygunluğunu denetlediğini kaydederek, “Projenin ruhsata uygunluğu açısından aykırılık varsa ruhsat iptal edilebilir” bilgisini verdi. Turist Rehberleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Benlioğlu, göçen oteli inşa eden müteahhit ve sorumlular başta olmak üzere her aşamada denetim görevini yerine getirmeyen yetkililer ile arama-kurtarma çalışmalarını geç ve hatalı başlatanlar hakkında kasten öldürme davası açacaklarını söyledi.

Milliyet