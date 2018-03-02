“İŞİMİZİ EN İYİ VE EN SAĞLIKLI ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

KKTC’de faaliyet gösteren gece kulübü yöneticilerinin oluşturduğu “Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Birliği” bir TV ekranından gece kulübü işletmelerini aşağıladığını iddia ettiği bir avukatı dava etme kararı aldıklarını açıkladı.

“Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Birliği” yayımladığı açıklamada, kamuoyu önüne çıkmayı pek tercih etmediklerini ancak son dönemlerde bazı kişilerin haberlerle üzerlerine gelindiğini kaydederek, genç bir avukatın katıldığı TV Programında kendilerini “pezevenkler” olarak nitelemesinin kabul edilebilir bir davranış olmadığı belirtildi.

“Hiçbir sektör bizim kadar denetlenmiyor”

Birlik, KKTC’de yasaların izin verdiği doğrultuda milyonlar harcayarak işyerlerini kurduklarını ifade ederek, ülkede hiçbir sektörün gece kulüplerinin denetlendiği kadar denetlenmediğini bildirdi.

Hiçbir yanlışlarının cezasız kalmadığını da kaydeden Birlik Yönetimi, başka sektörlerde yapılan afların hiçbirinin gece kulübü sektöründe bugüne de uygulanmadığını ve 2009 yılından bu yana hiçbir gece kulübüne izin verilmediğini kaydetti.

“Hem ülkeye turist gelsin, hem gazino, gece kulübü olmasın”

“Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Birliği” açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler yasaların bize çizdiği çerçevede işimizi en iyi ve en sağlıklı şekilde yapmaya çalışıyoruz. KKTC’nin bir turizm adası olduğu gerçeğini unutanlar bir yandan hem “ekmek bütün, köpek tok olsun” istiyor. Yani hem ülkeye milyonlarca turist gelsin, hem gazinolar gece kulüpleri olmasın.

Bugün Avrupa’nın tüm ülkelerinde gece kulüpleri vardır. Bizden yana son günlerde dert yananların tümünün bu bağlamda AB savunucu olması, kendileri ile nasıl çeliştiklerinin en büyük göstergesi.

Eğer bugün bu ülkede gece kulüpleri olmazsa merdiven altında kontrolsüz bu işlerin yapılacağı hiç kimsenin aklına gelmiyor mu? Biz, bize çizilen kurallar çerçevesinde işimizi yapma gayretindeyiz. Şehir içinden çıkacaksınız dediler, milyonlar harcayıp yaptırdığımız mekânları terk edip bize gösterilen yerlerde yine milyonlar harcayıp mekânlar yaptık.

Tüm çalışanlarımızın izinleri, sağlık kontörleri devletimiz tarafından düzenli olarak yapılıyor. Hiçbir kimseyi zorla çalıştırmıyoruz, kapılarımız herkese açık. Daha geçen hafta bu konuda Uzman Adlî ve Klinik Psikolog Ebru Çorbacı’nın bilimsel çalışması yayınlandı.

Tüm bunlara rağmen bize karşı yapılan bu saldırılara daha fazla sabretmeyeceğimizi, ilk olarak ta ekranlarda bizleri aşağılayan ifadeler kullanan avukatı dava edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.”