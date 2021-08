Işın Karaca’nın yorumu Tuğba Özay’ı çıldırttı

Antalya Manavgat'ta çiftliği olan ve yangın sonrası sinir krizi geçiren Tuğba Özay İstanbul'da bir kuyumcu açılışına katılması nedeniyle eleştirildi. Özay kendisine olumsuz yorum yapan Işın Karaca'ya ise ateş püskürdü.

Eski manken Tuğba Özay, Antalya Manavgat’ta çıkan yangının çiftliğinin bulunduğu bölgeye sıçraması üzerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda ağlayarak yardım istemişti. Özay, “Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat’a yetişmeye çalışıyorum. Her yer, her şey yanıyor” demişti. Bir diğer videosunda ise “1.5 saattir ağlıyorum. Çok büyük bir orman yangını yaşıyoruz. Diyecek bir söz bulamıyorum. Orada insanların evleri yanıyor, hayvanlar yanıyor. İçim yanıyor. Manavgat’a çok geçmiş olsun, hepimize geçmiş olsun. İnanın artık dayanacak gücüm yok” diye konuşmuştu.

“FELÇ GEÇİRDİM”

Yaşadığı üzüntüye dayanamayan Özay, sinir krizi geçirmiş, hastaneden yaptığı paylaşımda, “Arkadaşlar ben felç geçirdim. Yandı, her yer yandı. Çiftliğimiz, evimiz her şey yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Ben böyleyim, felç geçirdim” demişti.

KUYUMCU AÇILIŞINDA KURDELE KESTİ

Tuğba Özay’ın önceki gün de Şirinevler’de bulunan bir kuyumcunun açılış törenine katılması büyük tepki çekmişti. Eski mankeni eleştiri yağmuruna tutan sosyal medya kullanıcıları; “Felç geçirdim diye ağlıyordun, şimdi güle oynaya açılıştasın”, “Yangını ne çabuk unuttun?”, “Bu nasıl vicdan çok yazık!”, “İnsanların hisleriyle oynamak bu kadar mı kolay?” şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

“YANGINDAN İKİ AY ÖNCE ANLAŞMA YAPTIM”

Özay, tepkiler sonrası Instagram’da şu açıklamayı yapmıştı: İlk olarak Hera ve Herkül’ü alarak çiftliği derhal boşaltmalarını söyledim. Ben hiçbir zaman kendi malımı ve mülkümü düşünmedim. Bana iftira atanlar o ateşlerde yansınlar. Bana iftira atmayın yeter. Yeter benim bir canım var. Kimseden de korkum yok. Yettiniz, çiftliğim yanmadı diye mi ben suçluyum?”

Özay, sözlerine şöyle devam etti: “Dün bütün gece uyumadım. Uyumadığımı arkadaşlarım çok iyi biliyor. Takip edenler çok iyi biliyorlar. Bugün ben iki ay öncesinden İstanbul’da alınan evet bir programım var. Hiçbir şekilde makyaj da yok yüzümde. Makyajsız bir şekilde organizasyona gittim. 45 dakika o insanların da gönlünü hoş ettim. O insanlarla bir sözleşmem var. Ben o insanların marka yüzüyüm.”

“O insanlar da bugün için bir emek harcamışlar, yatırım yapmışlar. Sırf onları da mağdur etmemek adına, yardımcılarım ve ailemin de orada olması nedeniyle İstanbul’a geldim dün gece… Hiç uyumadım sabaha kadar yayın yaptım. Devlet yetkililerini de aradım.”

“Ben daha ne yapayım? Öleyim mi? Bunu mu istiyorsunuz?” diye seslenen Özay, “Bugün bütün acımı içime gömerek sadece bir açılışa katıldım. Bir de baktım ki kıyametler kopuyor! Ben şimdi ne yapmalıyım? Üç gün sonra ben yine Manavgat’ta olacağım. Zaten o bölgeye yardımlar da götüreceğiz. O bölgede mağdur olan herkesin yanında ben olacağım.”

“YAZIKLAR OLSUN SANA”

Dün de bir televizyon programına konuk olan Özay, kendisi hakkında sosyal medyada “Ben şok, ben manşet” yorumunu yapan şarkıcı Işın Karaca’ya ateş püskürdü.

Işın Karaca'nın kendisine yaptığı yoruma çok sinirlenen Özay, “Işın Karaca yazıklar olsun sana yaptığın o yoruma. Utanmadın di mi? Seni işten kovdukları zaman kim vardı yanında. Ben vardım yanında. Anımsa bakayım 1995 yılını anımsa bakalım. Seni işten kovduklarında kim vardı yanında. O taşın üstünde göz yaşlarını silen bir ben vardım Işın. O yorumları magazin sayfalarına o çirkin yorumları yapmak zorunda mıydın. Kankaların yangın döneminde konserlere giderken onlara ses çıkarmadın. Yazıklar olsun sana” dedi.

