İspanya’dan ülkemize Asaf cinsi küçükbaş hayvan getirildi

150 günde 360 litre süt verme özelliğine sahip olan küçükbaş hayvanların aynı zamanda ülke iklim koşullarına ve hastalığa dayanıklı oldukları ifade ediliyor

Küçükbaş hayvan ırkında kalite ve verimi arttırmak amacıyla getirtilen 708 koyun ile 55 koç bir ay süreyle Devlet Üretme Çiftliği’nde karantinada tutulacak…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Teknik Komite Üyesi Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya, asaf cinsi küçükbaş hayvanlar hakkında bilgi vererek, amaçlarının ülkedeki küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek olduğunu söyledi.

Büyükbaş hayvanda istenilen kaliteye ulaşıldığını kaydeden Kaya, yaklaşık bir yıl süren bir çalışmanın ardından küçükbaş hayvanların İspanya’dan ülkeye getirildiğini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çok meşakkatli ve zor bir sürecin ardından asaf cinsi damızlık küçükbaş hayvanların ülkeye getirildiğini ifade ederek, en son 1979 yılında ülkeye damızlık hayvan getirildiğini anımsattı.

“Getirdiğimiz hayvan ırkı hellim tescili ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda kullanılacak süte uygun bir ırk. Her ırkı ülkeye getiremezsiniz” diyen Bakan Oğuz, söz konusu ırkın hem et, hem süt bakımından son derece verimli ve kaliteli olduğunu belirtti.

Bakan Oğuz, asaf cinsi küçükbaş hayvan ırkının aynı zamanda ülke iklim koşullarına uygun ve hastalığa dayanıklı olduğunu da dile getirerek resmin olarak Toprak Ürünleri Kurumu üzerinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Başkanlığına bağlı Tarex Hayvancılık ile yapılan anlaşma sonucu bu hayvanların ülkeye getirildiğini söyledi.

“Bizim için bir dönüm noktası biz Devlet Üretme Çiftliği’nin adına uygun olarak damızlık üretim merkezi de bu ülkedeki hayvan ırkının geliştirilmesi hem de mevcut ırkların da kalite anlamında gelişmesi yönünde çalışmalar yapacağız” diyen Oğuz, damızlık üretiminin çoğaltılmasının ardından hayvancılara dağıtılacağını belirtti…

Bakan Oğuz, bir yıllık bir çalışmanın ardından söz konusu hayvanların ülkeye getirildiğini kaydederek emeği geçen Başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Toros gemisi ile İspanya’dan ülkeye getirilen asaf cinsi küçükbaş hayvanlar bir ay boyunca karantina da tutulacak.

Ülkedeki mevcut küçükbaş hayvan ırkının iyileştirilmesi çerçevesinde ülkeye getirilen asaf cinsi koyunların sütünün hellim yapımına uygun, sütün protein ve yağ değerinin ise yüksek olduğu öğrenildi.

Bu arada, ülkemize bir süre sonra yeniden küçükbaş hayvan geleceği belirtildi…