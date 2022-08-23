İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan tepki çeken paylaşım! Oğluna defalarca sidikli diye seslendi

İşte Benim Stilim adlı yarışma programı ile ünlenen Nazlı Hamarat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Hamarat, oğlunu "Sidikli uyan, çünkü sen hala altına yapıyorsun" sözleriyle uyandırmaya çalıştı.

Sosyal medya fenomeni Nazlı Hamarat ile iş insanı Gaffar Aydın'ın 2018 yılında bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çift daha sonra ayrıldı.

BİNLERCE KİŞİYLE PAYLAŞTI

Oğlunun velayetini alan İşte Benim Stilim'in yarışmacısı tepki çeken bir olayla daha gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl 3 yaşındaki oğluna içki içirdiği görüntüler ortaya çıkan Hamarat, sosyal medya hesabından oğlunu uyandırdığı anların görüntüsünü paylaştı. Hamarat uyanmayan oğluna bir anda "Sabah güneşi sidikliye vurur. Çünkü sen hala altına yapıyorsun, bez var altında" demeye başladı.

OĞLUNA SESLENME ŞEKLİ TEPKİ ÇEKTİ

Hamarat'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Çoğu kişi Hamarat'ı oğlunun özelini binlerce kişiyle paylaşmasının doğru olmadığını söyleyerek ağır şekilde eleştirdi.

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