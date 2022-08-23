Bu testi geçemeyenler erken ölüyor! Toplamda süresi sadece 10 saniye

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre "Flamingo" testi olarak adlandırılan ve tek ayak üzerinde 10 saniye dengede durmayı içeren testi geçemeyen kişilerin daha erken öldüğü tespit edildi.

Bilim insanları uzun yaşama ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırmada ise dikkat çeken sonuçlar elde edildi.

10 SANİYELİK FLAMİNGO TESTİ

Uzmanlar, Flamingo" testi olarak adlandırılan ve tek ayak üzerinde 10 saniye dengede durmayı içeren testi geçemeyen kişilerin daha kısa ömürlü olduğunu tespit etti.

KALP HASTALIĞI VE FELÇ RİSKİ

Araştırmacılar, tespitlerinin nedeni hakkında da bilgilendirmede bulundu. Buna göre dengelerini sağlayamayan insanların kalp krizi, felç, diyabet ve tansiyon gibi hastalıklara yakalanma ihtimalerinin daha yüksek olduğu belirtildi.

TESTİ GEÇEMEYEN NE YAPMALI?

Bilim insanları testten başarılı olamayan insanların yapması gerekenlere ilişkin de bilgilendirmede bulundu. Testi geçemeyenlerin daha fazla denge çalışması yapması gerektiği ve bol bol yürüyüşe çıkması tavsiye edildi.

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