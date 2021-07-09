İşte Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları:

SAĞLIK BAKANLIĞI

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

KAPALI MEKÂNLARDA KURALLAR;

• Tüm kapalı alanlarda maske ve mesafe (1,5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6 ) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

• İşletmeler müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapacaklardır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dâhil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceğini belirtilen levhayı işletme girişlerine koymak ve bu doğrultuda yerlere işaretleme yapılmak zorundadırlar.

Ayrıca hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işyerinin sorumluluğundadır.

• Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.

AÇIK MEKÂNLARDA KURALLAR;

• Tüm açık alanlarda maske ve mesafe (1,5 metre) kurallarına uymak zorunlu olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

• Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.

KARARLAR

1. A) ÜLKE RENKLERİ

Ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.

• Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır

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