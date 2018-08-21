İşte Dün Türkiye'yi Ayağa Kaldıran İkili

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne dün sabah silahla saldıran ve polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan sabıkalı iki saldırganın fotoğrafları ortaya çıktı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne dün sabah 6 el ateş edildi, üç kurşun binaya ve demir kapıya geldi, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polisin yakaladığı sabıkalı iki saldırganın fotoğrafları ortaya çıktı.

İki saldırganın yaptığı saldırıdan sonra siyasi çevrelerden peş peşe "Provakasyon" açıklamaları gelirken tüm dünyada gözlerini Türkiye'ye çevirdi ve olayı yakından takip etti. Büyük medya kuruluşları olayı bültenlerinde son dakika ve sıcak gelişme olarak izleyenlerine ve okuyucularına duyurdu.

BEYAZ OTOMOBİL İLE GELDİLER

Olay, dün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan beyaz bir otomobilden ABD Büyükelçilik binasına doğru ateş açıldı. 6 numaralı kapı önünde güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye yapılan saldırıda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Aracın, Bulvar üzerinden Cinnah Caddesi istikametinde kaçtığı tespit edildi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Civarda arama başlatan ekipler, boş kovanları koruma altına aldı. Kaçan aracın yakalanması için şehrin dört bir yanındaki ekipler alarma geçti.

3 MERMİ İSABET ETTİ

Saldırıya ilişkin Ankara Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada, büyükelçiliğin nizamiye girişine ateş edildiği ve üç merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: YAKALANDILAR

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş ettikleri değerlendirilen 2 kişi, olayda kullanılan araçla yakalandı. Ankara Valiliği tarafından, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "saldırıyı geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın, olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile yakalandıkları" bildirildi.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

"Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın alınan ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettikleri" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın faillerinden Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet Çelikten, 'sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan' suç kaydı olup cezaevi firarisi olarak aranmaktadır. Diğer fail, Ankara-Çubuk nüfusuna

kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş'ın ise taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunmaktadır. Silahlı saldırı olayı ile ilgili adli soruşturma derinleştirilerek devam etmekte olup, şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

ABD, TÜRK POLİSİNE TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Büyükelçiliği, iki saldırganın kısa sürede yakalanması üzerine Türk polisine ve hükümete teşekkür etti. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan ikinci açıklama şöyle: Sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla iki kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz. ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer da olayın hemen ardından yaptığı ilk açıklamada, Türk polisine hızlı bir şekilde devreye girdiği için teşekkür etmiş ve saldırıyla ilgili ayrıntıları araştırdıklarını kaydetmişti.

POLİS NASIL YAKALADI?

ABD'NİN Ankara Büyükelçiliğine ateş eden iki kişinin kimlik bilgileri, yüzlerce güvenlik kamerası incelenerek belirlendi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi müdürlükleri ekipleri saldırganların yakalanması için bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

YÜZLERCE KAMERA İNCELENDİ

Saldırganların, kullandıkları aracın plakasının güvenlik kameralarına yansımaması amacıyla plakayı led ampulle aydınlattıkları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin, saldırganların kullandıkları yöntem nedeniyle aracın plakasını tespit etmesi zaman aldı. Yüzlerce güvenlik kamerasında yapılan inceleme sonrasında olayda kullanılan beyaz renkli aracın plakasının '06 BDP 502' olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, 06 BDP 502 plakalı araç Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Okul Caddesi'nde bulundu. Ekipler, olayın faillerinden olduğu değerlendirilen Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu

Ahmet Çelikten'i burada gözaltına aldı. Gözaltına alınan sabıkalı Çelikten'in, Emniyetteki sorgusunda, olayı Ankara Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş ile birlikte yaptıklarını itiraf etmesi üzerine ekipler, Gündaş'ı da Keçiören Kanuni Mahallesi'nde bir evde yakaladı. (Kaynak: Vatan)