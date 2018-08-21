Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu’da kaza
Bir kişi yaralandı.
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, kaza bugün saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde, Necmiye Andıç, yönetimindeki EJ 981 plakalı salon araç ile Batı istikametine doğru seyrettiği sırada Erülkü Süpermarket önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak banket içinde bulunan ağaca çarptıktan sonra su kanalına düşmesi sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan 34 yaşındaki Necmiye Andıç, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak:BRTK
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