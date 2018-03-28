İşte Fenerbahçe'nin yeni kalecisi!

Kaleci takviyesi gerektiğini düşünen Kocaman’ın ilk tercihi Bursaspor'un kaptanı Harun Tekin.

F.BAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın önümüzdeki sezon takımın başında devam edip etmeyeceği merak konusu. Mevcut başkan Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesi durumunda Kocaman ile devam edeceği konuşuluyor. Deneyimli çalıştırıcının yeni sezonun yapılanması için yönetime bir ön rapor vermesi de bu iddiaları güçlendiriyor. İşte Aykut Kocaman’ın raporunda yer alan ilginç detaylar:

SEZON BAŞINDA ANLAŞILMIŞTI

Kocaman, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Volkan Demirel’in takımda tutulsa bile mutlaka birinci kaleci alınmasını istedi. En güçlü aday Bursaspor’un kaptanı Harun Tekiıı. 28 yaşındaki file bekçisinin Bursa ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bursa ile F.Bahçe arasında yaşanan sorunlar bu transferdeki en büyük engel görünüyor. Sezon başında Sarı-Lacivertliler, Harun ile anlaşmıştı. Ancak Kocaman, bu transfere onay vermemişti.