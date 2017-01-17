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İŞTE İLK FOTOĞRAFLAR

İŞTE İLK FOTOĞRAFLAR

Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı! İşte ilk fotoğraflar

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Reina saldırganı ile ilgili son dakika haberi az önce geldi. Yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü Reina saldırısını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod adlı terörist Abdulkadir Masharipov, Ebu Muhammed kod adlı teröristin evinde yakalandı.

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 39 kişiyi katleden teröristin Esenyurt'taki operasyonla ele geçirildiği öğrenildi.

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  Şube Ekipleri, Ortaköy saldırganının Esenyurt'ta bir adreste saklandığını  belirledi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Abdülgadir Masharipov  ile 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Saldırganın arkadaşının evine 3 gün önce gittiği, yakalandığı evde incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü  Yerleşkesi'ne götürüldü.

İSTANBUL VALİSİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPACAK

İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, teröristin yakalanmasıyla ilgili saat 08.45'te açıklama yapacak.

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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEBRİK TWEETİ

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu attığı bir tweetle İçişleri Bakanı Süleyman Soyluyu Reina saldırganın yakalanması nedeniyle tebrik etti.

 

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