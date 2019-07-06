İsveçli uzmanlar: Kıbrıs'ta üretilen hellim etten daha zararlı

İsveçli gıda uzmanları Kıbrıs'ta üretilen hellim peynirinin yüksek oranda antibiyotik içerdiğini ve bu peyniri tüketmenin et yemekten daha zararlı olabileceğini öne sürdü. Güney Kıbrıslı yetkililerden konu hakkında yalanlama geldi.

İsveç devlet televizyonuna röportaj veren Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nda (WWF) gıda uzmanı Anna Richert, tüketicileri uyararak Avrupa Birliği'nde hayvanlara en fazla antibiyotik verilen ülkenin Kıbrıs olduğunu söyledi.

Richert, "Bence tüketicilerin bu konuda daha fazla bilinçlendirilmesi gerekiyor ve Kıbrıs'tan gelen ürünleri alırken dikkatli olmaları gerekiyor." şeklinde konuştu.

There has been media attention around halloumi today in Sweden. Turns out, we consume a lot here, surpassed only by Greece and Cyprus. Antimicrobial resistance is an issue since Cyprus are top consumers of antibiotics in animal husbandry, in the EU. @WWFSverige is concerned. pic.twitter.com/7D8rU2w8gd — Anna Richert (@annarichert) July 1, 2019

Güney Kıbrıslı bakandan yalanlama

Diğer yandan konu hakkında konuşan Güney Kıbrıs Tarım Bakanı Costas Kadis, Richert'in açıklamalarını iftira olarak nitelendirdi. Kadis peynirde yüksek oranda antibiyotik bulunduğuna dair iddiaların 2009 yılında yayımlanan bir raporu kaynak gösterdiğini belirtti.

Kadis, "Kıbrıs'ın diğer bazı ülkeler gibi çiftlik hayvanlarında yüksek antibiyotik kullandığı yönündeki raporlar, Avrupa İlaç Kurumu tarafından yanlış parametrelere dayalı bir formül kullanılması nedeniyle ortaya çıkıyor." dedi.

İddiaların İsveç'te artışa geçen hellim peyniri tüketimi nedeniyle ileri atıldığını ifade eden Kadis, "Bu basın açıklamalarındaki nihai hedef kendi ülkelerinde üretilen peynirlere yönelimi artırmak." şeklinde konuştu.

Kıbrıs Peynir Üreticileri Birliği Başkanı George Petrou ise ülkelerinde üretilen hellim peynirine yönelik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü iddia etti.

İsveç, Norveç, Danimarka ve İngiltere gibi ülkelerde hellim peyniri üretimine başlandığını söyleyen Petrou, "Hellim peynirindeki talebi ve satışlardaki artışı görenler, kendi peynirlerini satabilmek için hellimi kötülemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews.com