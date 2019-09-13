"İTHAL MEYVE VE SEBZE KONTROLLERİ DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ithal edilen meyve ve sebzelerle ilgili analizlerin düzenli şekilde yapıldığını, mevcut sorunların çözümüyle ilgili çalışma başlatıldığını kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Oğuz, Girne Turizm Limanı’nda ülkeye ithal edilen yaş meyve- sebze numune alımını teftiş ederek, numune alımları ile ilgili uygulanan prosedürü yerinde inceledi.

İncelemede, numune alımları ile ilgili uygulamanın iyileştirilmesi, daha etkin gıda güvenliği ve kontrolünün sağlanması için de sorunların çözümüne yönelik çalışma başlatıldı.

Gıda güvenliğine büyük önem verdiklerini belirten Bakan Oğuz, ülkeye giren meyve ve sebze analizlerinin düzenli olarak yapıldığını, bu konuda denetimlerin artırıldığını söyledi.

Bakan Oğuz, ülkeye kontrollü, kaynağı belli olan ürünlerin girmesinin önemli olduğunu vurguladı.