İzin olmaksızın müzik yayını yapan işyerlerine yasal işlem…

Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarında dün gece polis tarafından yapılan denetimler sonucu, iki işletmenin yetkili makamdan alınan müzik yayın izni olmaksızın ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yaptıkları tespit edildi.

Polis açıklamasında, bahse konu iş yerlerinin işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.