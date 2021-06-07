Jeff Bezos uzaya çıkıyor: Tarih verdi

Dünyanın en zengin iş insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, uzaya çıkacağını açıkladı. Bezos, şirketi Blue Origin ile 20 Haziran'da uzaya çıkacağı duyuruldu.

Bu yıl kurucusu olduğu Amazon’daki koltuğunu devretme kararı alan Jeff Bezos herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.

Amazon’un yanı sıra uzay turizmi, yazılım ve medya alanlarında da aktif olan Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin’in insanlı ilk uzay uçuşunda yer alacağını açıkladı.

İLK YÖRÜNGEALTI UÇUŞ

Bezos, kardeşi Mark Bezos ve yapılacak çekilişi kazanacak kişiyle birlikte uzay seyahatine çıkacağını açıkladı. Bezos’un 20 Haziran’da uzay yolculuğuna çıkacağı duyuruldu.

Blue Origin’in New Shepard isimli uzay mekiğinin 20 Haziran’da ilk yörüngealtı uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Eğer başarılı olursa bu uçuş özel ticari uzay yolculuğu için yeni bir dönemin de başlangıcı olacak.

İLK OLMAYACAK

Fakat Jeff Bezos’un bu uçuşu onu dünyanın ilk uzay turisti yapmayacak…

30 Nisan 2001’de ABD’li milyoner Dennis Tito, Rus mekiği Soyuz ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmişti. Tito, bu yolculuğu sayesinde “dünyanın ilk uzay turisti” unvanını almıştı.

sözcü.com.tr