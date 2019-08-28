Jennifer Lopez'den g-string itirafı!

‘It’s My Party’ adlı dünya turnesini bitirdikten sonra yeni filmi 'Hustlers' için tanıtım çalışmasına başlayan ABD'li yıldız Jennifer Lopez, çarpıcı bir itirafta bulundu.

3 Eylül’de gösterime girecek olan 'Hustlers' filminde bir striptizciyi canlandıran Jennifer Lopez, Variety dergisine verdiği röportajla gündemde...

Film çekimleri için ilk başlarda g-string giymekte zorlandığını belirten 50 yaşındaki oyuncu, "Ben asla böyle bir şey giymem. Oraya diş ipiyle çıkıyor olacağım" demiş.

Daha sonra bir sanatçı ve güçlü bir kadın olarak bunu giymek zorunda olduğunu anladığını ifade eden Lopez, g-string’i giyerek çekime başlamış. Endişelenecek bir şey olmadığını anlayan yıldız, film için direk dansını yapmaya başlamış.