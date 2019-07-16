Jet Sosyete ne zaman başlıyor? Gülse Birsel açıkladı

Jet Sosyete'nin başarılı senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, dizinin 3. sezon çalışmalarına başladı. Birsel yaptığı paylaşımda, Jet Sosyete'nin yeni sezonu hakkında da bilgi verdi.

Geçen sezon TV8 ekranlarında ekrana gelen Jet Sosyete dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Gülse Birsel, İstanbul’a döndü ve yeni sezon çalışmalarına başladı. Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel Instagram’dan yaptığı paylaşımda, dizinin hayranlarına müjdeyi verdi.