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JOANNA KRUPA'DAN SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN POZ

JOANNA KRUPA'DAN SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN POZ

Joanna Krupa'dan sosyal medyayı sallayan poz

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Joanna Krupa, banyo selfie'siyle sosyal medyayı salladı.

Bir zamanlar Playboy kapağına da çıkan Polonyalı model, kendisini çıplak sananlar için fotoğrafın altına bir de not düştü:

"Ten rengi iç çamaşırı var rahat olun"

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