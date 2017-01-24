JOANNA KRUPA'DAN SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN POZ
Joanna Krupa'dan sosyal medyayı sallayan poz
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Joanna Krupa, banyo selfie'siyle sosyal medyayı salladı.
Bir zamanlar Playboy kapağına da çıkan Polonyalı model, kendisini çıplak sananlar için fotoğrafın altına bir de not düştü:
"Ten rengi iç çamaşırı var rahat olun"
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Etiketler : Joanna Krupa
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