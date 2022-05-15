Johnny Depp-Amber Heard davasında ünlüler taraflarını seçti

Yılın en sansasyonel davası devam ederken ünlüler de taraflarını seçti. Hollywood'un iki ünlü ismi Amber Heard ve Johnny Depp kozlarını mahkemede paylaşmaya karar verince ikilinin birliktelikleri sırasındaki şiddet tüm detaylarıyla ortaya döküldü. Duruşma hâlâ sürüyorken Heard ve Depp'in destekçileri de belli oldu.

Hollywood uzun zamandır böyle bir davaya sahne olmamıştı. Mahkeme salonlarında kozlarını paylaşan bir zamanların evli çifti Amber Heard ve Johnny Depp, filmleri aratmayacak iddialarla da sık sık basının gündemine oturuyor.

Çiftin ilişkileriyle ilgili tüm detayların ortaya dökülmesi, kimin kime şiddet uyguladığı, ifadeleri sırasındaki sergiledikleri tavırlar tüm dünyanın takibindeyken ünlüler de bu sansasyonel davaya kayıtsız kalmadı.

Amber Heard’ün 2018 yılında kaleme aldığı ve Depp’in ismini vermese de şiddetine maruz kaldığını açıkladığı ve ünlü oyuncuyu “kadın döven” olarak nitelediği yazı; Depp’in imajını zedelemekle kalmamış, aynı zamanda milyon dolarlık projelerden de çıkarılmasına neden olmuştu. Depp, yaşadıkları karşısında sessiz kalmak yerine itibarını yeniden kazanmak için bir iftira davası açtı. Heard de bu davaya yeniden karşılık verdi. Şimdi mahkemede kimin kime şiddet uyguladığı ilişkinin tüm detayları açığa çıkarılarak belirlenmeye çalışılıyor.

JOHNNY DEPP DESTEKÇİLERİ

Ünlüler de tanıdıkları bu çiftin davasına kayıtsız kalmayıp taraflarını belirliyor. İşte Johnny Depp’in destekçileri:

CHRIS ROCK

Kısa süre önce Oscar Ödül Töreni’nde Will Smith’in şiddetine maruz kalan ünlü komedyen Rock, “Ego Death” dünyaturunun 12 Mayıs’taki İngiltere ayağında sahne aldı ve Depp ve Heard ile ilgili iddiaları tartıştı.

Rock şunları söyledi: “Bütün kadınlara inanın, tüm kadınlara inanın… Amber Heard hariç…”

IRELAND BALDWIN

Ireland Baldwin, duruşma sırasında bir Instagram Hikayesinde Heard’ü “korkunç bir insan” olarak niteledi.

Alec Baldwin’in en büyük çocuğu nisan ayı sonlarında, “Gerçek şu ki, tam olarak böyle olan kadınları tanıyorum. Manipülatif ve soğukkanlılar. Kadınlıklarını kurban rolü yapmak ve dünyayı erkeğin aleyhine çevirmek için kullanıyorlar çünkü erkeklerin kötü olduğunu söylemenin havalı olduğu bir toplumda yaşıyoruz” dedi.

BILL BURR

Ünlü komedyen Bill Burr, mayıs ayı başlarında, Depp-Heard davasını izleyemeyecek kadar büyük bir Johnny Depp hayranı olduğunu itiraf etti. Ve Heard kaybederse insanların “Edward Scissorhands” yıldızından özür dilemesi gerektiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Burr, “Gördüğüm kadarıyla adamı mahvediyor ve şimdi tüm yalanları ortaya çıkıyor. Merak ediyorum; tüm bu insanlar, sonunda özür dilerler mi?”

JENNIFER ANISTON

Aniston’ın Depp’e desteği diğerlerinden daha sessiz oldu ve Depp’in tarafını tutmak için sosyal medyayı kullandı. 53 yaşındaki “Friends” yıldızı, duruşma başladıktan sonra Depp’i takip etmeye başladı.

PAUL BETTANY

WandaVision yıldızı, Johnny Depp – Amber Heard skandalının ortasında Johnny Depp’e desteğini göstermede öne çıktı. Bettany, kısa süre önce mahkemede Johnny Depp’in lehine ifade verdi.

Bettany, duruşmadan önce Depp hakkında şu tweet’i atmıştı: “Johnny Depp’i yıllardır ve çeşitli ilişkiler yoluyla tanıyorum. O tanıdığım en tatlı, en kibar, en nazik adam. Sadece söylüyorum.”

JAVIER BARDEM

Oscar ödüllü aktör Javier Bardem de Johnny Depp’in yanında yer aldı. Bardem şunları söyledi:

“Johnny’i seviyorum çünkü o iyi bir insan, zehirli varlıkların yalanlarına ve manipülasyonlarına hapsolmuş, buna rağmen gülümseyip hepimizi seviyor. Nasıl? Müziğiyle, oyunculuğuyla, sessizliğiyle. Bu, çok şey ifade ediyor. Teşekkürler Johnny. Benim gibi milyonlarca insan seni derinden seviyor.”

SIA

Ödüllü müzisyen Sia da Johnny Depp’in takımında. Aslında Sia her zaman Depp’in yanında değildi, ancak davanın ilerleyen aşamalarında tarafını değiştirip Depp’e kamuoyu önünde desteğini gösterdi:

“Sadece Johnny Depp’e olan desteğimi gösteriyorum. Demek istediğim, o kayıtları duyduktan sonra kurban olduğu açık.”

ROBERT DOWNEY JR.

Johnny Depp, Amber Heard’ün iftiralarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra pek çok projeden çıkarıldı. Hatta Fantastik Canavarlar 3 için çekim yaptı ancak Heard’ün taciz iddialarından sonra projeden atıldı. Karayip Korsanları’nın devam filmi ise onsuz devam ediyor.

Robert Downey Jr’un ise Depp’in projesiz kaldığı bu dönemde ünlü oyuncuyu Sherlock Holmes 3’e dahil etmek için elinden geleni yaptığı söyleniyor.

ESKİ SEVGİLİLERİ

Amber Heard’ün taciz ve şiddet iddialarından sonra gözler Johnny Depp’in birbirinden ünlü eski sevgililerine de çevrildi: Vanessa Paradis, Kate Moss, Winona Ryder…

Vanessa Paradis, Jennifer Grey, Winona Ryder, mahkemede ona destek vermeden önce düşünmediler bile. Amber Heard’ün, Depp’in fiziksel tacizini kanıtlamaya çalışırken mahkemede Kate Moss’tan bahsetmesinden sonra Moss’un da yakında kürsüye çıkacağı söyleniyor.

JK Rowling, Penelope Cruz Candace Owens da Johnny Depp’i destekleyen diğer ünlüler arasında.

AMBER HEARD DESTEKÇİLERİ

Peki ya Amber Heard taraftarları kimler? 2018’de Depp’i suçladığı skandal yazının, MeToo hareketinin alevlendiği döneme denk gelmesi güzel oyuncuya pek çok destek getirmişti. Ancak davanın geldiği son noktada Heard’ün desteği eskisi kadar kuvvetli değil.

HOWARD STERN

Heard’ü savunmak için pek çok ünlü gelmedi, ancak Howard Stern, duruşmada yer aldı. Efsanevi radyo sunucusu, nisan ayı sonlarında SiriusXM programında, “Televizyonda yayınlanmasını istedi; çünkü narsistlerin yaptığı şey bu” dedi. Stern sözlerine şu şekilde devam etti:

“Johnny Depp’in çok büyük bir narsist olduğunu düşünüyorum ve bununla kastettiğim, ‘Bunu televizyona koyacağım ve çok ikna edici olduğum ve çok zeki olduğum için harika bir adamım’ diye düşündü. Ama yanılıyor.”

ELLEN BARKIN

Ellen Barkin, Heard’e desteğini en önemli yerde, yani mahkemede göstermeye hazırlanıyor. 68 yaşındaki oyuncu, aktörün bir keresinde bir otel odasında bir şişe şarap fırlattığını ve kıskanıp sinirlendiğini iddia ederek bir açıklama yapmıştı. Ancak Depp, eski sevgilisinin kin beslediğini ve iddialarının gerçek dışı olduğunu iddia etti.

Barkin ve Depp 1994’te kısa bir süre birlikte olmuştu.

JAMES FRANCO

James Franco, duruşma için Heard’ün tarafını destekleyen potansiyel tanıklar listesinde yer alıyor. Çağrılırsa, video bağlantısı yoluyla duruşmaya katılmak durumunda kalacak.

Heard ve Depp’in boşanma sürecinde James Franco’nun adı sık sık gündeme gelmişti. Heard’ün, Depp’i Franco ile aldattığı iddia ediliyordu.

Franco geçtiğimiz aylarda cinsel tacizle suçlanmış ve oyuncu, öğrencileriyle birlikte olduğunu kabul etmişti.

ELON MUSK

Amber Heard ve Elon Musk bir dönem birliktelikleriyle dikkat çekmişti. Hatta ikilinin Johnny Depp’in evinde görüntülenmesi Heard’ün, Depp’i aldattığı iddialarını güçlendirmişti. Ancak Heard de Elon Musk da tüm bunları reddetmişti.

Daha önce SpaceX CEO’sunun oyuncu için mahkemede ifade vermesi gerekiyordu, ancak avukatı bunu yapmayacağını doğruladı.

sözcü.com.tr