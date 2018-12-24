Justin Bieber kıskançlık krizine girdi!

ABD'li rapçi Snoop Dogg, geçtiğimiz gün adının yazılı olduğu bir tişört giyen Hailey Baldwin'in jestine karşılık verdi. 22 yaşındaki mankenin eşi Justin Bieber'den Snoop Dogg'a tepki geldi.

Hailey Baldwin, geçtiğimiz gün 90’lara gönderme yapan, ‘Snoop Dogg’ yazılı bir tişörtle görüntülendi.

Dünyaca ünlü modelin jestine kayıtsız kalmayan ABD'li rapçi, ünlü modelin fotoğrafını instagram hesabından ‘Hey Hailey’ notuyla yayınladı.

Justin Bieber'ın, bu paylaşımın altına ‘O benim kızım’ yorumunu yazması şaşkınlık yarattı. Kanadalı popçunun yanıtı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.