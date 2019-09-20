Kadınları mutsuz eden o cinsel problem tarihe karışıyor!

VAJİNAL GENİŞLİĞE BAĞLI PROBLEMLER TARİHE KARIŞIYOR



“Genital bölge kaslarındaki gevşeme ve beraberinde getirdiği problemler kadınları çok mutsuz ediyor” diyen Medikal Estetik Hekimi Dr. Nüket Eroğlu, vajinal genişliğe bağlı problemler ve tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.



Cinsellik yemek, içmek gibi herkesin ihtiyaç duyduğu hem bedensel hem ruhsal tatmin yolu. Mutsuz kadın ‘mutsuz toplum’ demek. Radyofrekans ile kadınların tüm bu problemlerden ameliyatsız olarak kurtulması çok kolay.

Yaş ilerleyip kaslar gevşemeye başladığında vulvovajinal bölgedeki kasları korumak önemli önemlidir. Vajinal kasların sıkılığını korumak için tedbir alınmazsa elastikiyet azalması ve kolajen kaybı ilerler. Bu durum kendini idrar kaçırma ve cinsel tatminsizlik olarak gösterir. Özellikle doğumyapmış kadınların hayatlarını kalitesiz hale dönüştüren jinekolojik kas gevşekliği, idrar kaçırma sorunuyla birlikte cinsel ve ruhsal sıkıntıları da beraberinde getirir.



Genetik yatkınlık, doğumlar, yoğun cinsel ilişki nedeni ile vajinal bölgede yaşanan gevşeklik zamanla çok ciddi psikolojik sıkıntılara neden olur. Menopoz döneminde genital cilt dokusunun incelmesi ile artan vajinal kuruluk ve ağrılı cinsel ilişki moral bozar. Sık vajinal enfeksiyon, tekrarlayan mantar enfeksiyonu sorunu ile karşı karşıya kalan kadınlarda da bölgesel direnci arttırdığı için tedavi amaçlı uygulanır.



RADYOFREKANS TEDAVİSİ İLE GENİTAL GENÇLEŞME

Bu yöntem en yeni tedavi protokolüdür. Radyofrekans tedavisinde uygulama cerrahi ya da iğne gibi hiçbir girişimsel işlem ve anestezi gerektirmez. Bu nedenle acısız, ağrısız ve tamamen komplikasyonsuz bir tedavidir. Vulvaya ve vajina kanalına uygulanan radyofrekans işlemi ortalama 30 dakika kadar süren, uygulaması son derece basit ama etkili bir işlemdir.



Vulvovajinal sıkılaştırma idrar kanalı çıkışını pozitif etkileyeceği için idrarını tutamayan ve öksürünce, hapşırınca, kahkaha atınca idrarını kaçıran kadınlar için son derece mutluluk verici bir sonuç doğurur.



Radyofrekans, genital dokuda gençleşme sağlarken vajinal küçük dudaklarda da küçülme ve sıkılaşma sağlayarak estetik bir görünüm yaratır.



Radyofrekans tedavisi vajina girişini sıkılaştırır, vajinal ıslaklığı arttırır, G noktasının penise sürtünme şiddetini arttırarak cinsel ilişki sırasında hazzı yoğunlaştırır ve orgazm kalitesini arttırır. Vajinal giriş kısmının daraltması ve sıkılaşması erkek partner tarafından da net olarak hissedilir. İşlemden 2-3 hafta sonra etkinlik daha da artarak hissedilmeye başlanır. Etkisi kalıcıdır.

